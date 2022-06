Campagna abbonamenti Napoli: arrivano i primi rumors sulla data di lancio

Oltre a studiare nuove mosse per il calciomercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta elaborando tutte le strategie possibili per dare il via ad una nuova campagna abbonamenti.

Questa nasce con l’obiettivo di far tornare entusiasmo tra i tifosi, in modo tale da assicurarsi il più possibile lo stadio Maradona pieno.

Il tifo napoletano è sempre stato un’arma fondamentale per il club partenopeo, ogni qualvolta doveva affrontare il proprio avversario in casa. Una circostanza che in più occasioni si è mostrata determinante per una svolta decisiva del match.

Tifosi Napoli (Getty Images)

Nuova campagna abbonamenti, spunta la data d’inizio

Ma la vera domanda che si pongono i tifosi è: quando ripartirà la campagna abbonamenti? Stando alle ultime voci emerse dalla radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli, la data compresa fra il 27 e il 30 giugno sarà quella decisiva.

Valter De Maggio, nel corso della sua trasmissione in onda in Radio, ha svelato alcuni dettagli che vedrebbero vicina la data di inizio riguardo i nuovi abbonamenti. Di seguito quanto riportato:

“La campagna abbonamenti dovrebbe iniziare fra il 27 e il 30 di giugno. Nelle prossime ore lavoreremo per capire quando effettivamente ci sarà il lancio della campagna, speriamo di poter avere presto una data definitiva”, ha annunciato De Maggio nel corso della trasmissione.