Ultime mercato Napoli, Schira: “Deulofeu non esclude Bernardeschi. Novità a centrocampo”

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda a Radio Marte, per commentare a 360 gradi le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli.

Diversi i temi trattati, a partire dalle dichiarazioni che hanno reso poco felici i tifosi del Napoli, arrivate ieri nel corso della conferenza stampa del Belgio da Dries Mertens. Parole che Shira ha così commentato: “Mertens è un figlio di Napoli, basti pensare che ha chiamato il figlio Ciro. Ha una certa età e bisogna capire le scelte della società, dispiace solo che il rapporto si sia incrinato in questo modo. Ieri Dries parlava da uomo ferito, probabilmente anche a causa delle parole poco felici di De Laurentiis dei giorni scorsi. Dispiace che il rapporto finisca in questo modo”.

Post Mertens? Deulofeu è il preferito per sostituire il belga, ha caratteristiche molto simili anche se troverà un’eredità molto pesante, non sarà facile far dimenticare ai tifosi un calciatore come Mertens.

Situazione che non esclude Bernardeschi. Il suo arrivo non dipende dall’addio di Mertens, ma da Politano. Piace molto a De Laurentiis, che lo voleva prenderlo già quando era alla Fiorentina“.

Federico Bernardeschi – Nazionale (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Schira ha tenuto poi a precisare la questione legata alla porta, confermando le voci che vorrebbero Ospina lontano da Napoli: “Con Ospina non c’è un accordo economico sul rinnovo, la richiesta è di 3 milioni netti più uno di bonus, ma non rispecchia i parametri del Napoli. La società si è cautelata con Sirigu. Vorrei però ricordare una cosa: Meret deve essere il titolare da tre anni, poi puntualmente non è stato mai considerato dai diversi allenatori, che gli hanno sempre preferito Ospina.

Il Napoli sta cambiando pelle, si è appena concluso un ciclo e c’è bisogno di rinnovare. Ma è molto pericoloso cambiare così tanto, se non arrivano i giusti sostituti sarà un anno di transizione e potrà essere molto difficile essere competitivi. La Roma si sta rinforzando, Milan e Inter sono già più forti.

Leo Ostigard (Photo by Getty Images)

Ostigard arriverà? Ha un accordo con il Napoli, sostituirà Tuanzebe. In caso Koulibaly dovesse partire, arriverebbe un altro centrale più forte di Ostigard. Il norvegese comunque credo che arriverà, mancano solo dei dettagli con il Brighton.

I tifosi del Napoli, potrebbero presto salutare anche Fabian Ruiz e Demme. Lo spagnolo se arriva una buona offerta può partire subito, il Napoli non vuole perderlo a zero. Demme ha cambiato procuratore, e quando succede solitamente poi arriva un trasferimento. Ha mercato in Spagna e Germania, il Napoli aspetta una buona proposta. Difficile vederlo in azzurro la prossima stagione“.