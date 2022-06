Calciomercato Napoli, la Sampdoria torna su Petagna: la risposta di De Laurentiis

Tra cessioni ed acquisti continua a prendere forma il calciomercato del Napoli. Gli addii di Insigne e Ghoulam sono stati colmati dagli arrivi di Kvaratskhelia ed Olivera. Tuanzebe, probabilmente, sarà sostituito da Leo Ostigard, che sembrerebbe ad un passo dall’arrivo in azzurro. Restano alcuni dubbi sui contratti in scadenza, partendo da Ospina e Meret, passando per Koulibaly e finendo con Fabian Ruiz e Dries Mertens.

Stando a quanto riportato da Repubblica, però, non solo i calciatori in scadenza potrebbero lasciare il Napoli. Come si legge sul quotidiano, infatti, la Sampdoria avrebbe tentato un ennesimo assalto ad Andrea Petagna. L’attaccante azzurro, ad un passo dai blucerchiati all’inizio della passata stagione, è un obiettivo della società genovese da tempo. Il gol al Genoa, però, bloccò tutto, e diede a Petagna l’occasione di restare all’ombra del Vesuvio.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Andrea Petagna of SSC Napoli celebrates with teammates Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo and Diego Demme after scoring their team’s first goal during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Come si legge sul quotidiano i blucerchiati potrebbe proporre al Napoli un prestito con diritto di riscatto. De Laurentiis, però, vedrebbe solo due soluzioni per l’attaccante: permanenza o cessione definitiva. Il cartellino di Petagna, però, sarebbe decisamente fuori budget per la Sampdoria.

Petagna, nel corso della scorsa stagione, si è rivelato una risorsa importante per il Napoli. Spalletti l’ha schierato più volte da titolare nel periodo di assenza di Osimhen e, soprattutto, gli ha dato spesso fiducia nei minuti finali di gara. Tra campionato e coppe lo score di Petagna recita 32 apparizioni, 4 gol e 5 assist.