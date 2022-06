Mertens-Napoli, addio sempre più vicino: cinque squadre sul belga

La storia d’amore tra Dries Mertens ed il Napoli sembra destinata a finire in questa sessione di calciomercato. Il belga, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non ha rinnovato l’accordo con il Napoli. Le eloquenti dichiarazioni di ieri in conferenza stampa con il Belgio lasciano poco spazio all’immaginazione. Nessun contatto da parte del Napoli, ricerca di una nuova squadra: tutte le strade portano alla separazione.

Dopo nove anni, 397 presenze e 148 reti Mertens ed il Napoli potrebbero dirsi addio. Troppo alte le pretese del belga secondo la società, che non vede più Mertens al centro del progetto. Il Corriere dello Sport ha analizzato il possibile futuro del numero 14, individuando ben cinque possibili nuove squadre interessate alle sue prestazioni.

NAPLES, ITALY – MAY 06: Coach of SSC Napoli Maurizio Sarri and player Dries Mertens during the Serie A match between SSC Napoli and Cagliari Calcio at Stadio San Paolo on May 6, 2017 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Gattuso ed il suo Valencia potrebbero essere un’alternativa, anche in virtù del rapporto tra allenatore e calciatore. Monaco ed OM, in Francia, potrebbero accoglierlo in squadra per cercare di arginare lo strapotere del PSG. Il Botafogo vorrebbe portarlo in Brasile, per incantare anche oltreoceano con le sue giocate. Resta, in Italia, l’interesse della Lazio e di Maurizio Sarri, che ebbe il merito di spostarlo da esterno a falso nueve.