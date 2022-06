Sartori si presenta al Bologna: annuncio sul futuro di Arnautovic

Giovanni Sartori è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Bologna (rimpiazzando l’ex dirigente del Napoli, Riccardo Bigon). Nella conferenza stampa di presentazione, Sartori ha parlato anche della situazione legata al futuro di Marko Arnautovic: l’attaccante austriaco è seguito da diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli.

Marko Arnautovic (Photo by BEN STANSALL/POOL/AFP via Getty Images)

Queste le dichiarazioni del nuovo dirigente rossoblù: “Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic”. Poi ha aggiunto: “Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai”.

Le intenzioni sono chiare: il calciatore classe ’89 non è in vendita ed è al centro del progetto rossoblù. Il calciomercato però come ben sappiamo nasconde tantissime insidie, e se il Napoli è davvero intenzionato a portare l’austriaco al Maradona, dovrà fare un’offerta che possa far vacillare la dirigenza del Bologna.

Le sirene delle big di Serie A (anche Juventus e Roma su di lui) si sono accese grazie a una grande stagione disputata da Arnautovic: ben 15 gol in 34 presenze per l’ex Inter.

Fernando Graziano