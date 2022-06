A seguito dello 0-0 contro l’Inghilterra, l’Italia nella giornata di domani dovrà sfidare la Germania a Moenchengladbach. Quest’oggi, alle 17:30, era prevista la conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini.

La Nazionale, dopo la cocente delusione dell’eliminazione alle qualificazioni del Mondiale in Qatar, sta attraversando una fase fatta di costruzione e ringiovanimento della rosa, per dare nuova linfa al gruppo dopo quanto accaduto.

Lorenzo Insigne (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Italia, rischio Insigne: le parole di Mancini

Nel corso del suo intervento odierno, Roberto Mancini ha parlato anche del futuro in azzurro di Lorenzo Insigne, che nelle prossime settimane si accaserà ufficialmente a Toronto. Avventura che rischia di allontanarlo dalla maglia della Nazionale. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Noi possiamo pescare ovunque, in B si trovano calciatori di A che sono passati in prestito, perché in quel momento non sono stati ritenuti pronti. È un’opinione. Si può andare in B, nelle Primavere, non è detto. Nella storia ci sono stati esempi di alcuni giocatori che sono passati direttamente alla prima squadra e poco dopo in Nazionale. Trovarli ne troveremo”.

“Scamacca? Quando è uscito era distrutto, ora dobbiamo valutare la condizione fisica e vedremo come sta”.

“Insigne rischia l’addio alla Nazionale? Questo non lo so. Dipenderà come sta e cosa accadrà qua. A noi ha dato tanto, è un grande giocatore, dipende da quello che ci si aspetterà dal campionato americano”.