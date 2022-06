CALCIOMERCATO NAPOLI – Il futuro di Alex Meret e David Ospina con la maglia del Napoli sembra essersi ormai definito: stando alle ultime, a lasciare il club dovrebbe essere il portiere colombiano.

Il portiere friulano, stando a quanto riferito oggi dalla radio ufficiale potrebbe firmare a giorni il nuovo contratto che lo legherà al Napoli fino al 2027, spazzando così ogni dubbio sul suo futuro in maglia azzurra.

L’eventuale addio di Ospina impone però al Napoli di virare sul mercato alla ricerca di un nuovo secondo portiere. Tra i vari nomi sul taccuino del ds Giuntoli, c’è da tempo quello di Salvatore Sirigu, in scadenza con il Genoa, che arriverebbe con grande entusiasmo alla corte di Luciano Spalletti.

Sirigu sarebbe il profilo ideale per il tecnico azzurro: un portiere di esperienza internazionale che garantirebbe sicurezza tra i pali e permetterebbe la definitiva crescita di Meret.

Meret – Napoli (Getty Images)

Calciomercato Napoli: un club di A piomba su Sirigu

Nelle ultime ore, sul portiere ex Genoa è piombata con decisione la Lazio, alla ricerca di un nuovo portiere dopo l’addio di Strakosha. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il club biancoceleste in attesa di capire i tempi di recupero di Marco Carnesecchi, obiettivo numero uno per la porta, avrebbe preso informazioni sul portiere della Nazionale, da tempo seguito con interesse anche dal Napoli.

Una situazione che resta in attesa di nuovi sviluppi, e che impone al Napoli di chiudere la trattativa in tempi brevi.