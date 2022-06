Zielinski smentisce i rumors: “Voglio continuare a Napoli”

Il periodo del calciomercato è uno dei più delicati per quanto riguarda la gestione dei media da parte delle società. Voci e indiscrezioni si rincorrono costantemente e, talvolta, possono creare fratture insanabili tra club e calciatori, ma anche tra calciatori e tifosi. Non è un caso che siano spesso i diretti interessati a smentire notizie e dichiarazioni.

Questo è il caso di Piotr Zielinski. Il centrocampista, ieri in gol con la maglia della Polonia, ha rilasciato delle dichiarazioni ai media polacchi proprio ai margini della sfida tra la sua nazionale e l’Olanda. Zielinski ci ha tenuto a rassicurare i suoi tifosi circa la sua volontà: vuole restare al Napoli e non lasciare città e club. Di seguito le sue dichiarazioni.

ROTTERDAM, NETHERLANDS – JUNE 11: Piotr Zielinski of Poland celebrates after scoring their side’s second goal with team mates during the UEFA Nations League – League A Group 4 match between Netherlands and Poland at Stadium Feijenoord on June 11, 2022 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

“Non capisco da dove vengano fuori questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca quest’estate. Ho un contratto importante con il club, durerà ancora altri due anni e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario. Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di voler lasciare il club. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte di stagione, ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio continuare a Napoli perché è una grande squadra”.