Alvino attacca ‘Il Giornale’: “Napoli razzista con Koulibaly? Che sozzeria!”

ll futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli è in bilico. Il capitano azzurro del dopo Insigne potrebbe non vestire mai la fascia se dovessero arrivare offerte concrete ad Aurelio De Laurentiis.

In mattinata, però, si è scatenata una polemica importante sui social che ha riguardato un articolo de ‘Il Giornale‘ sul futuro di Koulibaly. Il quotidiano, infatti, si è soffermato sulle presunte difficoltà che il senegalese ha dovuto sopportare in maglia azzurra.

Si legge: “Già dal 2014, ha dovuto sopportare le peggio cose, perfino schivato per strada, la scimmia, i tifosi si chiedevano se per caso De Laurentiis avesse in mente di esportare i suoi cinepanettoni nelle Fiandre perché 8 milioni per quella massa di chili col calcio proprio non c’entrava niente“.

C'è da vergognarsi quando si scrivono certe cose. Accusare Napoli ed i napoletani di razzismo nei confronti di Koulibaly è una delle peggiori sozzerie mai lette. Chiedetelo al diretto interessato quanto amore ha trovato in città. Questo è il Giornale Siete voi i razzisti! Napoli Koulibaly razzismo

Alvino contro ‘Il Giornale’: “I razzisti siete voi”

L’articolo sulla vita di Koulibaly a Napoli non è stato ben digerito da Carlo Alvino. Il noto giornalista napoletano ha attaccato frontalmente il quotidiano sul proprio account Twitter.

“C’è da vergognarsi quando si scrivono certe cose. Accusare Napoli ed i napoletani di razzismo nei confronti di Koulibaly è una delle peggiori sozzerie mai lette. Chiedetelo al diretto interessato quanto amore ha trovato in città. Questo è il ‘Il Giornale’. Siete voi i razzisti!”.