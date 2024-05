Mercato Napoli, osservatore in tribuna per Fiorentina-Bruges: tre giocatori nel mirino

Il Napoli si è già proiettato verso il mercato estivo, con vari osservatori a visionare dei giocatori interessanti. Uno di questi era presente al Franchi in occasione di Fiorentina-Bruges.

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, che dovrà rivoluzionare totalmente il proprio organico. Difatti i dirigenti partenopei dovranno effettuare diverse operazioni in uscita ed in entrata, e per questo si tengono d’occhio diversi giocatori.

Il Napoli ha mandato in giro per l’Europa diversi osservatori a visionare attentamente dei potenziali obiettivi di mercato. Uno di questi è stato avvistato al Franchi durante Fiorentina-Bruges, il cui compito era quello di visionare tre giocatori che il Napoli punta per rinforzare la propria rosa.

Mercato Napoli, osservatore in missione per visionare tre giocatori: è successo durante Fiorentina-Bruges

La stagione si avvia verso il termine, con solamente tre partite rimaste da disputare per chiudere definitivamente l’annata. Il Napoli non vede l’ora di chiudere questa stagione complicata, in modo da concentrare tutte le attenzioni e le energie verso la prossima stagione. Intanto però sono iniziati già i primi movimenti in vista della prossima annata, in cui il Napoli è chiamato al riscatto dopo questa stagione deludente.

I dirigenti azzurri hanno delegato alcuni osservatori ad osservare da vicino dei giocatori che potrebbero interessare al Napoli in vista del calciomercato estivo. Come riportato da TuttoMercatoWeb, giovedì scorso al Franchi era presente un’osservatore del Napoli per il match Fiorentina-Bruges, con tre giocatori finiti nel mirino degli azzurri. All’osservatore del Napoli è stato incaricato di visionare attentamente tre giocatori del Bruges, ossia Jorne Spileers, Ferran Jutgla e Kyriani Sabbe. I tre giocatori del club belga sono dei profili che interessano molto al Napoli, che starebbe valutando una proposta da formulare al Bruges.

Andando con ordine analizziamo i tre giocatori che intrigano il Napoli. Jorne Spileers è un centrale difensivo di 19 anni, ed è un profilo che ha attirato su di sé l’attenzione anche di altri top club europei. Tra i tre, è sicuramente il profilo più interessante, soprattutto in ottica futura. Ferran Jutgla è un fantasista che può agire su tutti i fronti dell’attacco. Si tratta di un profilo più maturo, visto che ha 25 anni, ma comunque piuttosto interessante, ma che al Napoli sarebbe una sorta di jolly a gara in corso. Kyriani Sabbe è un esterno diciannovenne, che agisce prevalentemente sull’out di destra. In stagione il terzino belga ha dimostrato di avere ottime qualità, ma c’è bisogno di assimilare ancora maggior esperienza. Al fianco di Giovanni Di Lorenzo, Sabbe potrebbe crescere e maturare con serenità, in modo da essere pronto per le stagioni a venire.

Tutti è tre sono dei profili interessanti, che il Napoli ha deciso di tenere d’occhio da vicino. Staremo a vedere se nel corso del calciomercato estivo gli azzurri affonderanno il colpo per almeno uno di loro, o se vireranno su altri profili.