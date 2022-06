Tra i vari temi dibattuti in queste primissime settimane di calciomercato, c’è quello riguardante il futuro di Kalidou Koulibaly. Il rinnovo tra le parti del contratto, valido fino al giugno del 2023, sembra essere lontano, motivo per cui abbondano i rumors sul futuro del franco-senegalese.

Diversi i club interessati al classe ’91, in particolare il Barcellona e diversi club di Premier League. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, analizzando quella che è la concorrenza per l’ex Genk.

Secondo la medesima fonte, il Barcellona è in difficoltà sotto il profilo finanziario e non dovrebbe avere la forza di far barcollare il Napoli con una proposta di 40 milioni di euro, cifra che gli azzurri ritengono congrua per il cartellino di Koulibaly.

Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per quanto concerne il Chelsea e il Tottenham, invece, il discorso è di natura tecnica. I Blues devono sostituire Rudiger e Christensen ma sembra proiettato su profili più giovani come Koundè del Siviglia. Il Tottenham, dal canto suo, ha come priorità Bastoni o a Pau Torres e potrebbe bussare alla porta del Napoli solo successivamente.

Nel caso in cui non dovesse arrivare alcuna proposta, lo scenario più plausibile resta quello della permanenza fino alla scadenza naturale del mercato.