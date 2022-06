Calciomercato Salernitana, nel mirino un calciatore del Napoli: le ultime

Il calciomercato estivo sta per entrare nel vivo e, ad oggi, si susseguono continuamente voci ed indiscrezioni. Sia i top club che le squadre minori cercheranno di rinforzare il proprio organico e raggiungere l’obiettivo stagionale. Che si parli di salvezza o di Scudetto, il calciomercato resta un periodo fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo.

Non solo gli acquisti, ma anche le cessioni finiscono per avere un ruolo fondamentale nel calciomercato odierno. cedere un calciatore significa liberare uno slot, alleggerire il monte ingaggi, ricevere un’ulteriore entrata economica. Per questo motivo il Napoli non reputa nessuno incedibile, a fronte di offerte ritenute congrue.

NAPLES, ITALY – JANUARY 09: Andrea Petagna of SSC Napoli celebrates with teammates Amir Rrahmani, Giovanni Di Lorenzo and Diego Demme after scoring their team’s first goal during the Serie A match between SSC Napoli v UC Sampdoria at Stadio Diego Armando Maradona on January 09, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’edizione odierna delle Cronache di Salerno si concentra sul calciomercato in entrata della Salernitana, rilasciando un’indiscrezione riguardante anche il Napoli. Stando a quanto riportato dal quotidiano, infatti, i granata avrebbero messo nel mirino Andrea Petagna, attaccante in forza al Napoli, oltre a Joao Pedro.

Petagna, ex Atalanta e soprattutto Spal, è un attaccante abituato a giocare per la lotta salvezza ed a siglare gol pesanti. Anche con il Napoli ci è riuscito, basti pensare al gol siglato contro il Genoa ad inizio campionato scorso. Lo score di Petagna è di 9 reti ed 8 assist in 68 presenze con la maglia del Napoli.