Raspadori da brividi su Mertens: “È il più forte che ho visto dal vivo”

Il Napoli potrebbe dire addio a Dries Mertens. Il belga, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno del 2022, non ha ancora prolungato l’accordo con gli azzurri e potrebbe salutare la società azzurra. Dopo 9 anni, 397 partite e 148 gol, con il titolo di bomber principe della storia del Napoli, le strade potrebbero dividersi.

Il legame che c’è tra Mertens e i napoletani mette però ancora tutto in discussione. Sebbene non ci sia ancora intesa economica con il presidente nulla sarà sicuro fino alla comunicazione ufficiale delle parti. La volontà di Mertens è quella di aspettare l’accordo con il Napoli, la sua priorità è restare all’ombra del Vesuvio per almeno un’altra stagione.

Sassuolo’s Italian forward Giacomo Raspadori (C) challenges Napoli’s Kosovar defender Amir Rrahmani during the Italian Serie A football match between Sassuolo and Napoli on December 01, 2021 at the Citta del Tricolore stadium in Reggio Emilia. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Di Dries Mertens ha parlato Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Sportweek. L’attaccante neroverde ha elogiato il fuoriclasse belga, definendolo il miglior attaccante che abbia mai visto giocare dal vivo. Di seguito tutte le dichiarazioni della seconda punta italiana.

“Mertens è l’attaccante più forte che ho visto dal vivo. Mi colpisce la sua facilità di tiro, la sua capacità di crearsi occasioni da gol. Dico lui anche perché gli somiglio per caratteristiche“.