Brutto infortunio per Mathias Olivera con l’Uruguay: giocatore in lacrime (VIDEO)

È il momento delle nazionali: con la fine dei campionati, in questo mese di giugno si stanno disputando le gare delle nazionali. In Europa è iniziata la nuova UEFA Nations League, in Africa stanno andando in scena le gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, mentre le squadre sudamericane sono impegnate in semplici amichevoli. Ed è proprio una di queste amichevoli a tenere in apprensione i tifosi del Napoli.

Mathias Olivera (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images)

Una delle amichevoli in catalogo questa sera è Uruguay-Panama, dove era protagonista anche Mathias Olivera, nuovo acquisto del Napoli. Il terzino sinistro, partito titolare nell’undici scelto dal ct Diego Alonso, è uscito al minuto 39 per far posto a Matias Viña, difensore della Roma.

Il neo giocatore azzurro è dovuto uscire a causa di un brutto infortunio al ginocchio sinistro, dopo aver subito un fallo da avversario. Olivera ha provato a continuare a giocare, ma poco dopo si è accasciato a terra ed è uscito dal campo in lacrime.

In Uruguay, i tifosi sono molto preoccupati e credono in un infortunio di lunga durata, ma le prime diagnosi parlano di distorsione al ginocchio. Il Napoli e tutti i suoi tifosi aspetteranno con ansia gli esami strumentali e sperano in un esito positivo.