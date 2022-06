Like “galeotto” di Politano sui social: indizio di mercato?

Matteo Politano è uno dei nomi in bilico in casa Napoli per quanto concerne il calciomercato. Anche le dichiarazioni di quest’oggi del suo agente, Mario Giuffredi, lasciano intendere che la cessione è tutt’altro che un’ipotesi remota.

Tra le squadre interessate all’esterno ex Inter e Sassuolo, c’è il Valencia che proprio in questi minuti ha annunciato l’ingaggio dell’ex tecnico azzurro Gennaro Gattuso, che ritorna in panchina dopo la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

I rumors degli ultimi giorni parlano di un interesse concreto da parte del club spagnolo, e lo stesso Giuffredi nel corso del suo intervento odierno non si è nascosto circa il possibile affare tra il club partenopeo e la squadra del tecnico calabrese

Inoltre, proprio in questi minuti il club della Liga ha pubblicato un post su Instagram che ritrae Gattuso nelle vesti del nuovo allenatore del Valencia. Post a cui non è tardato ad arrivare il like di Matteo Politano, così come si evince dalla foto sottostante.

Che sia questo un indizio di mercato? Intanto, i rumors sul possibile trasferimento in Spagna di Politano si fanno sempre più insistenti.