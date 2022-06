“Mertens ora ha un desiderio”: da Sky ‘annunciano’ il futuro di Dries

Arrivano importanti aggiornamenti riguardo il futuro di Dries Mertens, che potrebbe seriamente lasciare il Napoli a zero: il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, tra qualche settimana. Diverse le possibili pretendenti per il 14 azzurro, che ha sempre dato priorità agli azzurri rispetto a tutte le altre offerte.

A Marte Sport Live in onda su Radio Marte ha parlato Luca Marchetti, esperto di calciomercato Sky, che ha chiarito la situazione del belga.

Mertens (Getty Images)

Mertens rinnova o va via? Parla Luca Marchetti

Di seguito le dichiarazioni di Luca Marchetti, che ha affrontato il tema del rinnovo di Dries Mertens:

“La mail di Mertens è stata la rottura dei rapporti diplomatici con il Napoli. La nostra sensazione è che si è arrivati ad un punto di non ritorno. Dries vuole giocare in Champions League e sta aspettando qualcuno che gli dia quelle cifre per giocare ad alti livelli.

Non prende, almeno per il momento, in considerazione offerte come il Qatar. L’unica squadra che potrebbe muoversi in Italia, soprattutto per Maurizio Sarri, è la Lazio che non escluderei”.