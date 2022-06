Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: c’è un nuovo profilo ma piace in Serie A

Kalidou Koulibaly dopo 8 anni potrebbe abbracciare l’idea di nuova esperienza, il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe diventare uno scenario accomodante per il suo addio. Il Napoli però si prepara a questa eventualità, sondando diversi profili che potrebbero adeguarsi all’ importante assenza.

Tra i vari nomi accostati, nelle ultime ore è emerso quello di Jhon Lucumì. Si tratta di un difensore centrale colombiano di proprietà del Genk, club dal quale è emerso il 26 azzurro.

Jhon Lucumi (Getty Images)

Il Napoli studia Lucumì, c’è anche l’Atalanta

Il Napoli potrebbe prelevare l’erede del senegalese nello stesso club di provenienza, ma dovrà stare attento alla concorrenza di altre società.

Il club di De Laurentiis dovrà riversare la sua attenzione in primis sull’Atalanta che, secondo calciomercato.com, non intende riscattare Merih Demiral dalla Juventus che chiede 25 milioni per il turco.

Una coincidenza che porterebbe la Dea a innescare Jhon Lucumì, un profilo che potrebbe rivelarsi soddisfacente in caso di mancato accordo col club bianconero. Questo farebbe tremare la dirigenza azzurra, che in tal senso avrebbe davanti a sé una strada in salita.