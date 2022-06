Zerbin, parla l’agente: “Futuro al Napoli? Ho un desiderio”

È una stagione di grandi traguardi e successi quella di Alessio Zerbin, il quale a soli ventitré anni ha esordito in Nazionale maggiore. Le sue prestazioni nel corso della stagione, con indosso la maglia del Frosinone, hanno colpito Roberto Mancini.

Il ct della Nazionale italiana, ritenendo di dover rivoluzionare e ringiovanire la Nazionale italiana, ha osservato con attenzione il giovane talento tanto da farlo esordire nel match di ieri contro l’Ungheria. Ci sono insomma grossi margini sul calciatore, che per il momento fa ingolosire i club di Serie A.

Alessio Zerbin (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

“Laureato in Serie A, ora deve restare a Napoli”: l’agente promuove Zerbin

A TMW è intervenuto l’agente di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, il quale ha parlato del suo debutto in Nazionale e di un eventuale futuro a Napoli. Questo quanto riportato:

“Parole al miele nei miei confronti? Sono contento delle sue dichiarazioni, io ho un’età e la commozione già è più facile. Quando ha fatto la sua entrata in campo, mi sono commosso. Poi è diventato un trionfo considerando la sua prestazione. Tra l’altro ho sempre avuto giocatori nelle nazionali, da Lupatelli a Malusci fino a Giaccherini che esplose facendo 10 anni di Nazionale. Ora invece ho Zerbin che esordisce a Cesena. Sono positivo”.

“Futuro? Zerbin ha fatto tre anni da ‘militare’, fra Viterbo, Cesena virgolettato e Pro Vercelli. Dopodiché è andato in Serie B dove col Frosinone ha fatto benissimo, diciamo che ora si è laureato e può salire in A. Resta un calciatore del Napoli, quindi vediamo cosa ne pensa Giuntoli che mi disse cose importanti su di lui. Dobbiamo anche aspettare il parere di Spalletti“.

Infine, l’agente ha concluso: “Il mio desiderio è che resti al Napoli per giocarsela. Se poi non gioca, c’è tempo per cambiare. Ma a calare poi siamo sempre in tempo: io son del Napoli? Parto col Napoli, poi vediamo. Ma non ho dubbi, è un calciatore che interessa tanto e a tutti”.