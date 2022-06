La Cremonese strizza l’occhio per due azzurri: “Li seguiamo da un po'”

Una delle protagoniste dello scorso campionato di Serie B è stata sicuramente la Cremonese, neopromossa in Serie A anche grazie all’aiuto di Gianluca Gaetano, talentino in prestito dal Napoli. Oggi, ai microfoni di Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Simone Giacchetta, direttore sportivo del club lombardo.

Tanti gli argomenti trattati, partendo dal calciomercato (con i nomi di Zerbin e Zanoli) fino ad arrivare al rapporto tra le due società, che diverse volte hanno fatto affari in passato.

Gianluca Gaetano (Photo by Giuseppe Cottini/Getty Images)

Giacchetta svela: “Stimiamo sia Zanoli che Zerbin. Con il Napoli c’è un bel rapporto”

Di seguito le parole del direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta:

“Vedere ancora abbinato il nome Cremonese a Gaetano, che gioca con l’Italia Under 21, è una grande soddisfazione. Eravamo convinti che potesse migliorare notevolmente, perché ha un grande bagaglio tecnico. Nel Napoli ci sono nazionali importanti e la concorrenza è elevata, ci sono delle scelte da fare subito all’inizio. O si condivide un certo tipo di percorso o bisogna scegliere di farglielo fare da un’altra parte. Col Napoli ci sono ottimi rapporti e c’è grande stima con Giuntoli, ci sono diversi giovani che potrebbero fare a caso nostro anche in Serie A. Poi sarebbero da inserire in un’idea di gioco del nuovo allenatore, stimo sia Zerbin che Zanoli, li conosco dalla Primavera. Non mi stupisco della loro crescita, l’obiettivo loro sarà il titolare nella Nazionale e nel Napoli e non solo apparizioni di 5 minuti con l’Italia”.