Gattuso ricorda Napoli: “Non mi ha fermato! Avevo grandi giocatori”

L’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso è il nuovo tecnico del Valencia per la prossima stagione. Ringhio è arrivato nel club azzurro per sostituire Carlo Ancelotti nel dicembre del 2019, vincendo nella sua prima stagione la Coppa Italia contro la Juventus. Nel secondo anno, gli azzurri si sono posizionati in quinta posizione, mancando l’accesso alla Champions League, obiettivo primario per la dirigenza del Napoli, che ha optato per l’esonero.

FOTO: Getty Images, Gattuso

Nel corso della scorsa stagione, il tecnico Gattuso ha subito anche una serie di problemi fisici legati ad una malattia autoimmune di cui è vittima. Ne ha parlato anche nell’intervista pubblicata oggi sul Corriere della sera, ricordando la sua esperienza a Napoli.

Di seguito un estratto di quanto detto dall’allenatore:

“Non ho mai nascosto nulla. Ho, come tante persone, una malattia autoimmune che si chiama miastenia oculare. Ne soffro da tempo, ma è assolutamente sotto controllo e non comporta alcuna limitazione al mio lavoro. Non ho nessun impedimento, tanto è vero che ho sempre allenato. E non male. Anche a Napoli, dove ho allenato grandi giocatori in una grande società“.