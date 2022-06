Alvino: “Mertens e Koulibaly? Non si può dire che è finita, vi spiego”

Il contratto in scadenza di Dries Mertens e quello di Kalidou Koulibaly, che invece scadrà nel 2023, hanno aperto molte discussioni in merito ai loro eventuali addii.

A tal proposito, sono settimane caldissime per il loro destino e bisognerà solo attendere notizie che dovrebbero arrivare a stretto giro. Futuri che potranno essere lontani da Napoli, ma per ora non ci sono offerte ufficiali per i due.

Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Mertens e Koulibaly, la situazione: parla Alvino

Dei due calciatori ha parlato il giornalista, Carlo Alvino, dichiarando che non è ancora finita qui. Nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli, Alvino ha trattato temi attuali riguardo il mercato napoletano e nello specifico i contratti di Mertens e Koulibaly. Questo quanto riportato:

“Penso che non si possa dire è finita quando ancora non è finita. Adesso qualcuno dovrà dare dei segnali fra il Napoli e Mertens. Se le distanze fra domanda e offerta sono siderali, ma al riguardo non mi sento di pronunciare la parola fine. Mi auguro che da entrambi le parti possa prevalere il buon senso. Le prossime mosse del Napoli saranno da capire. Il mio desiderio è soltanto che DE Laurentiis e il belga chiudano la storia e che annuncino un prolungamento di circa 12 mesi insieme”

“Koulibaly? Su di lui c’è un contratto, il Napoli vuole essere accontentato per lasciarlo partire. Il club azzurro lo dichiara quasi incedibile, chiede una cifra fuori mercato. La decisione finale spetterà al senegalese che deciderà per lui e per la sua famiglia”.