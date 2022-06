Accostato al Napoli per il centrocampo: può finire in Ligue 1!

“Parliamo di un giocatore fenomenale, sa giocare corto, lungo, mette la palla a 40 metri con i giri contati. Lui è uno di livello, ma noi lì abbiamo uno che ci fa dormire sonni tranquilli ed è Lobotka.“

Così parlava Luciano Spalletti in conferenza stampa meno di un mese fa in merito a un interesse del Napoli per il Miralem Pjanić, come possibile rinforzo a centrocampo in vista della prossima stagione.

Il bosniaco, questa stagione al Besiktas ma di proprietà del Barcellona, ha militato in Serie A con le maglie di Roma e Juventus, realizzando una delle sue migliori stagioni proprio nella Capitale sotto la guida dell’attuale tecnico azzurro.

Calciomercato Napoli Pjanic (Getty Images)

Pjanic, che tornerà al Barcellona solo di passaggio in attesa di una nuova destinazione, l’anno prossimo potrebbe giocare in Ligue 1, al Marsiglia, squadra in cerca di giocatori di esperienza dopo la qualificazione alla prossima Champions League.

Infatti, stando a quanto riportato da calciomercato.com, Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia che apprezza molto le qualità del centrocampista bosniaco, ha chiesto al club francese di avviare concretamente la trattativa. Nelle prossime settimane è probabile che vengano avviati i primi contatti.