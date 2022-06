Rinnovo Koulibaly: le cifre reali offerte da De Laurentiis

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly con il Napoli è ancora in alto mare. Il centrale senegalese ha il contratto in scadenza nel 2023 e, ad oggi, non ci sono stati margini per assistere alla fumata bianca.

Nel futuro di Koulibaly, dunque, potrebbe esserci una maglia diversa da quella azzurro Napoli ma solo se arriverà un’offerta congura al suo valore. Altrimenti rischia anche lui l’addio a parametro zero se nel corso della stagione non si arriverà ad un accordo.

rinnovo Koulibaly Napoli (Getty Images)

Koulibaly, ‘no’ al rinnovo al ribasso: le cifre

L’edizione odierna di Tuttosport, ha rivelato le cifre offerte dal Napoli a Koulibaly per la firma sul rinnovo del contratto. Aurelio De Laurentiis ha proposto cifre al ribasso per il centrale senegalese.

Secondo il quotidiano, il Napoli ha offerto un rinnovo pluriennale a 4 milioni di euro a stagione rispetto ai 6 milioni che il futuro capitano azzurro percepisce oggi. ‘No’ secco e diretto: Koulibaly vuole rinnovare solo alle stesse cifre attuali, altrimenti è pronto a restare in scadenza o a partire subito in caso di offerte che allietino il Napoli.