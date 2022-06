Ultime calciomercato, Napoli in pole per Bernardeschi: i dettagli

Il Napoli continua a preparare i colpi per il prossimo calciomercato, che si aprirà ufficialmente tra poco meno di un mese, Gli azzurri hanno l’arduo compito di rinforzare una rosa che ha già dimostrato di essere molto valida. Il sogno Scudetto, sfumato a fine aprile, potrebbe però diventare un obiettivo tangibile nel caso di mosse giuste durante la finestra di mercato.

Pertanto la società partenopea monitora tanti profili per il proprio organico, oltre ad aver già chiuso due colpi interessanti come Olivera e Kvaratskhelia. Da settimane il nome di Federico Bernardeschi sembrerebbe essere in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli. L’esterno italiano, svincolato dalla Juventus, potrebbe unirsi alla causa azzurra.

Olivera Napoli (Getty Images)

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il Napoli sarebbe in pole position per assicurarsi le prestazioni del talento tricolore. Gli azzurri avrebbero già pronto una proposta di contratto quadriennale, con opzione per il quinto anno, a cifre che appagherebbero l’ex Fiorentina e Juventus.

Sempre secondo il quotidiano la richiesta di Bernardeschi sarebbe di natura tecnica, più che economica. La volontà infatti sarebbe quella di essere protagonista e di sentirsi al centro di un progetto valido. Perciò, anche grazie alla qualificazione in Champions League, tutti i tasselli potrebbero combaciare per l’arrivo di Benrardeschi in maglia azzurra.