La Salernitana sceglie il sostituto di Sabatini, è un ex Napoli!

Si è concluso con un divorzio il matrimonio fra Walter Sabatini e la Salernitana. L’annuncio, arrivato nella giornata di ieri, ha ufficializzato la fine del loro rapporto, portando immediatamente la società campana a cercare un nuovo sostituto.

A quanto pare, però, filtra già un nome in particolare fra gli indiziati. A ricoprire il ruolo da direttore sportivo all’interno della Salernitana, potrebbe essere l’ex Napoli Riccardo Bigon.

Riccardo Bigon (Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Quest’ultimo si troverebbe ad un passo dall’accordo finale, il quale potrebbe saltare solo a seguito di un clamoroso dietrofront. A riferirlo è Il Mattino che annuncia contatti sempre più serrati fra le due parti nelle ultime ore, ma il quotidiano mette anche in guardia i granata confermando l’interesse del Parma.

Bigon a un passo dalla Salernitana, i precedenti con il Napoli

La Salernitana, dopo l’esperienza con Walter Sabatini, ha scelto Riccardo Bigon, fresco di addio dal Bologna ed ex uomo mercato del Napoli. Sotto la sua gestione, il club azzurro è tornato in Champions League, senza dimenticare i successi in Supercoppa italiana e in Coppa Italia. Senza tralasciare che il padre Alberto ha allenato in passato la società partenopea nell’epoca d’oro di Maradona.