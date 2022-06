Calciomercato Napoli, Osimhen nel mirino di una big europea: contatti con il Napoli

Dopo la conclusione della stagione 2021-22 è tempo di calciomercato. Dal primo luglio al trentuno agosto le società cercheranno di accaparrarsi le pedine fondamentali per migliorare i propri organici e puntare a migliorare i rispettivi risultati precedenti. Senza dimenticare le cessioni e le questioni rinnovi, ormai sempre più importanti nel calcio moderno.

A proposito di cessioni, in particolare in casa Napoli, questa mattina è il Corriere dello Sport a svelare l’ennesimo retroscena riguardante Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, in virtù della sua fisicità e del suo senso del gol, fa gola a tanti top club d’Europa. Il Napoli, però, tiene alta la guardia e la richiesta in caso di interessamenti.

L’ultima società in ordine di tempo a contattare il Napoli per informazioni sul numero 9 è il Bayern Monaco. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti Robert Lewandowski avrebbe deciso definitivamente di lasciare la Baviera. La corazzata tedesca avrebbe già contattato gli azzurri per chiedere informazioni sul suo gioiello: De Laurentiis, però, avrebbe definito il prezzo di partenza sui 110 milioni di euro.