Domenico Russo: “Rilanciamo Acerra con lo sport, investiamo di più nell’Acerrana”

“Lo sport per me è vita e dobbiamo investirci di più“. Queste le parole di Domenico Russo che si è candidato alla carica di consigliere comunale nella lista “Patto per Acerra” che sostiene Andrea Piatto sindaco.

Russo, 32enne acerrano, da oltre dieci anni si occupa di sport concretamente, ha fatto della sua passione un lavoro aprendo un centro sportivo che è diventato punto di aggregazione giovanile sana nella sua città. “Pensiamo all’Acerrana, la squadra di calcio della città che dovrebbe avere ancora più attenzione da parte di cittadini ed imprenditori del territorio. Dobbiamo investire di più sull’Acerrana, siamo un paese di 65 mila abitanti e dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze e puntare in alto – afferma Domenico Russo e continua – Più imprenditori per dare una mano concreta alle iniziative sportive di Acerra.

Investiamo nel mondo del calcio che è tanto seguito in città. Ad Acerra ci sono tante squadre di calcio a cinque, abbiamo una squadra nazionale di serie B (i Leone Acerra), poi c’è la squadra di calcio a 11 che quest’anno ha militato in eccellenza ed ha fatto un gran bel campionato, parlo dell’Acerrana“.

Russo da oltre dieci anni, nel lavoro e nella vita privata, vive con l’obiettivo di far rivivere la sua città. È convinto che attraverso lo sport si può rilanciare Acerra, creando punti di aggregazione sul territorio e dando la possibilità ai ragazzi di vivere il territorio ed i risultati ottenuti gli danno ragione. “Con una città come Acerra che è così attenta allo sport bisogna investire di più e puntare a migliorare le eccellenze che ci sono“, conclude Domenico Russo.