Mertens in bilico, spunta una clausola: il Napoli può ancora farlo

Tanti interrogativi accompagneranno le prime settimane estive dei tifosi del Napoli, sempre più in ansia per il futuro dei loro beniamini. Calciatori di peso come Koulibaly, Ospina, Fabian e non solo sono in scadenza contrattuale e non hanno ancora trovato un accordo. Discorso simile, ma ancora più unico, per Dries Mertens.

Napolis Belgian forward Dries Mertens (up) celebrates his goal during the Italian Serie A football match Napoli vs Sassuolo at Diego Armando Maradona stadium in Naples, on April 30, 2022. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Il belga, in scadenza a giugno, non ha ancora trovato l’intesa definitiva con il presidente De Laurentiis. Tanti indizi hanno lasciato suppore un clima piuttosto disteso tra le parti: Mertens desidera continuare la sua avventura all’ombra del Vesuvio e sembrerebbe pronto a ridursi l’ingaggio. La società sembra intenzionata, dalla sua parte, a non lasciarsi sfuggire un calciatore importante per la storia e per il presente del Napoli.

Al momento però manca ancora l’accordo tra domanda ed offerta per la cifra sul rinnovo. La Gazzetta dello Sport, quest’oggi, scrive che la sensazione è che alla fine si giunga all’accordo e che tutti non hanno tenuto conto di un aspetto. La rosea infatti sottolinea il fatto che il Napoli possa esercitare, teoricamente, un’opzione di rinnovo a Mertens alle stesse cifre attuali.

Chiaramente la politica societaria di abbattimento dei costi non prevedrebbe questo rinnovo e verosimilmente non ci sarà a quelle cifre. Ma Mertens può e deve aspettare il Napoli, e questo è importante in ottica chiusura accordo.