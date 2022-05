Ultime calciomercato, un club di Serie A su Gaetano: contatti con il Napoli

Il calciomercato sarà il momento in cui il Napoli deciderà davvero l’obiettivo della prossima stagione di Serie A. Dopo un campionato vissuto al top, e dopo aver visto sfumare all’ultimo il sogno Scudetto, gli azzurri potrebbero ritentare l’assalto al titolo. Tra acquisti e cessioni Giuntoli cercherà di consegnare a Spalletti la rosa adatta per poter lottare fino in fondo.

Oltre ai tanti enigmi legati ai rinnovi in bilico, gli azzurri dovranno anche scegliere chi cedere e chi acquistare per rinforzare l’organico. Un tema importante sarà quello legato a Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 ha incantato in Serie B con la Cremonese, contribuendo in maniera significativa alla promozione della sua squadra.

SALERNO, ITALY – MAY 08: A general view of fans of US Salernitana during the Serie A match between US Salernitana and Cagliari Calcio at Stadio Arechi on May 08, 2022 in Salerno, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport le prestazioni del gioiellino azzurro non hanno lasciato indifferenti anche squadre di Serie A. La Salernitana, infatti, avrebbe già avviato i contatti per Gaetano per rinforzare la propria linea mediana. Il tabellino recita 5 gol e 7 assist in 35 presenze: la prossima stagione potrebbe essere quella del definitivo salto nel calcio che conta.