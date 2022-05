Concorrenza per Bernardeschi: non solo il Napoli, c’è un altro club di Serie A su di lui

Il calciomercato estivo ancora deve cominciare, ma le squadre italiane già hanno svolto i primi importanti movimenti. Il Napoli ha subito sostituito capitan Lorenzo Insigne, trasferitosi al Toronto al termine del suo contratto, con il georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Ma la dirigenza azzurra potrebbe pensare di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo con qualche nome di maggior esperienza. Ecco perché negli ultimi giorni è circolato il nome di Federico Bernardeschi.

Federico Bernardeschi (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Bernardeschi lascerà la Juventus al termine del suo contratto (30 giugno) e sarà libero di firmare con una nuova squadra. Un parametro zero molto appetibile per i club italiani e non.

Il Napoli ha sondato l’opportunità, ma anche l’Inter si è fatta avanti per il giocatore. I nerazzurri perderanno Ivan Perisic, sempre più vicino a firmare con il Tottenham, e potrebbero fiondarsi sull’ex Fiorentina per sostituire il croato.

C’è un ostacolo che però frena la trattativa: il giocatore chiede 4 milioni di euro a stagione, una cifra ritenuta troppo alta dai nerazzurri. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.