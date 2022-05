Nelle ultime ore la situazione di Kalidou Koulibaly, con contratto in scadenza nel 2023, sta destando molta preoccupazione tra i tifosi del Napoli. Il senegalese non ha ancora trovato un accordo con gli azzurri per il rinnovo ed ha attirato a sé numerosi top club d’Europa, tra i quali figura anche il Barcellona allenato da Xavi Hernandez.

Calciomercato Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)

Koulibaly al Barcellona per Pjanic? Indiscrezione dalla Spagna

Secondo quanto scritto da Diario SPORT, quotidiano sportivo spagnolo, il Napoli starebbe pensando di puntare su Miralem Pjanic, centrocampista in forza al Barcellona: gli azzurri sarebbero addirittura disposti ad inserire il cartellino di Kalidou Koulibaly nella trattativa pur di arrivare ad un lieto fine. A tranquilizzare l’ambiente ci sarebbero però le parole di Fali Ramadani, agente del senegalese, che ha parlato così ai microfoni del Corriere dello Sport:

“In questo momento non c’è nessuna trattativa con altri club che attiene al futuro di Koulibaly: siamo in attesa di incontrare il Napoli”.