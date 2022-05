Cragno, l’agente: “Napoli? C’è una cosa che ci frena!”

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno ed ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal.

Il portiere del Cagliari, autore di una buona stagione nonostante l’amarissima retrocessione con i sardi, sta ancora cercando di capire quale possa essere il suo imminente futuro.

Cragno (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

A tal proposito, dunque, ha parlato l’agente. Di seguito le sue parole:

Cragno al Napoli? “Attualmente non c’è nessuna trattativa anche perché il ragazzo, così come tutti i giocatori del Cagliari, ha bisogno di tempo per metabolizzare la delusione per la retrocessione in Serie B: non è di certo un bel momento per lui e la squadra”

“Napoli è una piazza molto importante, che vive di calcio, non si può mettere in alcun modo in discussione. Tuttavia, è presto per parlare del futuro, c’è la necessità di capire prima quali sono le intenzioni del Cagliari”.

“Un portiere deve guadagnarselo sul campo il posto da titolare, non pretenderlo. Il mio discorso, naturalmente, non è riferito a Meret, ma vale per tutti e lo dico da ex portiere”.