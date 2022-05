Calciomercato Napoli, il Barcellona punta Koulibaly: spunta una nuova idea

Con il contratto in scadenza nel 2023, Kalidou Koulibaly potrebbe seguire Lorenzo Insigne e Faouzi Ghoulam tra i calciatori che lasceranno il Napoli in questa stagione. Tra giocatore e società si evidenzia ancora una forte distanza per il prolungamento del contratto e il destino in bilico potrebbe spingere verso l’addio.

Un duro colpo per i partenopei che, se questa possibilità si avverasse, dovrebbero salutare il loro punto di riferimento in difesa. Anche perché ci sono molti club intenzionati a contendersi il calciatore, fin da subito.

Kalidou Koulibaly (Getty Images)

Barcellona su Koulibaly: idea a parametro zero

Uno scenario che ha catturato l’attenzione di molte big, le quali cercano di aggiudicarsi il gioiello senegalese già da un po’ di anni. Infatti, il centrale si è messo in luce già nelle precedenti stagioni, affermandosi sempre di più sul palcoscenico europeo.

Tra le pretendenti però, non c’è solo la Juventus – in cerca del sostituto di Chiellini -, sul classe ’91 emerge l’interesse anche del Barcellona.

Stando a quanto riferito dal Marca, il club spagnolo pone Kalidou Koulibaly come suo obiettivo in difesa, ma a scadenza di contratto nel 2023. Un’ipotesi che potrebbe perfettamente avverarsi in caso di mancato rinnovo col Napoli.