Rinnovo Koulibaly, spunta la proposta di De Laurentiis

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport rivela una delle mosse di Aurelio De Laurentiis per cercare di trattenere Kalidou Koulibaly.

Il senegalese, com’è noto, ha un contratto in scadenza nel 2023 e, per il momento, non sembra ci siano grandi spiragli per il rinnovo.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Questo nonostante il presidente del Napoli, dopo la vittoria contro il Sassuolo, gli abbia offerto un quinquennale da tre milioni a stagione, chiedendogli di restare.

L’offerta rappresenta però praticamente la metà dell’attuale stipendio percepito dal numero 26, fedele alla politica di abbattimento del monte ingaggi intrapresa dal club azzurro.

La distanza con le richieste del calciatore tuttavia, stando al quotidiano, pare incolmabile. La soluzione più credibile, a questo punto, è che il calciatore rimanga fino alla scadenza del contratto, lasciando poi il Napoli a costo zero.