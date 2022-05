Koulibaly alla Juventus? L’entourage del difensore si è espresso

Stando a quanto filtra dalle notizie degli ultimi giorni (e settimane), appare sempre più difficile che Kalidou Koulibaly possa rinnovare il suo contratto con il Napoli.

La differenza tra la richiesta del giocatore e la proposta di De Laurentiis è troppo ampia, quindi il senegalese potrebbe essere ceduto in estate di fronte ad un’offerta importante.

FOTO: Getty – Napoli Koulibaly

Altrimenti, il difensore resterebbe un’altra stagione in azzurro, andando poi in scadenza alla fine del prossimo anno, dove sarebbe libero di partire a costo zero.

Tante le opzioni per il suo futuro, dal Barcellona al PSG, dal Chelsea alla Juventus. Proprio ai bianconeri, tuttavia, l’entourage di Koulibaly ha fatto sapere che la squadra di Massimiliano Allegri non viene presa in esame come possibile soluzione futura.