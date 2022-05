Sinisterra, l’agente: “Il Napoli lo ha cercato, ma un altro club di Serie A è stato più vicino all’acquisto”

Il campionato di Serie A è finito e il calciomercato estivo si avvicina. Il Napoli ha già chiuso i primi due acquisti: si tratta dell’esterno offensivo Khvicha Kvaratskhelia e il terzino sinistro Mathias Olivera.

Il Napoli, prima di chiudere Kvaratskhelia, aveva sondato la pista Luis Sinisterra, esterno colombiano del Feyenoord. Oggi, il suo agente ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb: questo un estratto delle sue parole.

Luis Sinisterra (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

Quale club italiano è stato più vicino a Sinisterra?

“Sartori l’avrebbe portato volentieri all’Atalanta. Lo voleva il Sassuolo ma anche altre squadre: il Napoli, ad esempio, l’ha seguito. Per interesse, però, l’Atalanta la scorsa estate fu il club più vicino al ragazzo. E allora poteva prenderlo per meno della metà dell’attuale valore”.

Verrà in Italia questa estate?

“Difficile a questo punto. Non tanto per le caratteristiche del ragazzo, quanto per il costo del cartellino. E poi non è il campionato da dove arrivano più richieste”.