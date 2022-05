FOTO – Salernitana salva, spunta lo striscione contro il Napoli

La Salernitana festeggia una salvezza che ormai sembrava impossibile dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro l’Udinese e celebra il suo allenatore Davide Nicola. A salvare i granata è stato il pareggio per 0-0 che ha tenuto il Cagliari bloccato l’intera partita contro il Venezia, che ha così permesso alla Salernitana di raggiungere la salvezza con soli 31 punti in classifica, ben lontana dai canonici 40 punti per l’aritmetica permanenza nella massima serie.

Striscione a Salerno contro il Napoli

Salernitana salva, striscione contro il Napoli

All’indomani della salvezza, i tifosi granata, che fino a qualche domenica fa speravano nella vittoria degli azzurri contro il Genoa, hanno esposto nelle strade della città uno striscione assai discutibile contro il Napoli che così cita: “Salernitana in B e Napoli Campione… Come al solito ti svegli ed è solo un’illusione”.

Striscione condiviso sulla pagina Facebook “Area Ultras”, che ha alimentato in poche ore la risaputa antipatia tra le due tifoserie, sebbene il Presidente Iervolino abbia più volte predicato una collaborazione proficua tra le due società, oltre che tra le tifoserie.