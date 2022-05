Italia, i convocati di Mancini per giugno: ci sono 4 calciatori del Napoli

Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha diramato l’elenco dei convocati in vista degli impegni dell’Italia il prossimo giugno. Si partirà il 1 giugno in Inghilterra, a Wembley, per la finale della Coppa Campioni Conmebol-Uefa contro l’Argentina, tra la vincitrice di Euro 2020 e quella della Coppa America.

Seguiranno poi le gare valide per la National League: 4 giugno Italia-Germania, 7 giugno Italia-Ungheria, 11 giugno Inghilterra-Italia, per poi chiudere il 14 nella gara di ritorno contro la Germania.

Italia, Roberto Mancini e Lorenzo Insigne . (Photo by Claudio Villa/Getty Images)

Quattro i calciatori del Napoli convocati dal ct Roberto Mancini : Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne e Matteo Politano.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: