Hamsik lascia la Slovacchia: messaggio emozionante sui social

Marek Hamsik ha scelto di dire addio alla Slovacchia. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore con un emozionante messaggio via Instagram, con l’ex capitano del Napoli che saluta da capitano dopo 135 presenze e 26 gol con la Nazionale maggiore.

Nell’ultima stagione, lo slovacco è stato protagonista con il Trabzonspor, con cui ha collezionato 32 presenze e due gol, contribuendo alla conquista del campionato turco.

FOTO: Getty – Hamsik Slovacchia

Di seguito l’emozionante addio di Hamsik su Instagram:

“Non è stato facile, ci ho pensato a lungo. Dopo 15 anni ho deciso di chiudere una parte importante e meravigliosa della mia carriera calcistica, salutando la Nazionale. È stato un viaggio lungo e molto bello, di cui vado orgoglioso.

Sono onorato di aver potuto assistere a tutti i più grandi successi della Nazionale slovacca, come la partecipazione ai Mondiali in Sudafrica nel 2010 e la qualificazione per gli Europei del 2016 e 2021.

È stato un onore guidare la mia nazionale da capitano: rappresentare il mio paese è sempre stato una grande responsabilità, ho sempre cercato di fare del mio meglio.

È sempre bellissimo intonare l’inno slovacco prima delle partite e vedere i tifosi con le nostre bandiere sugli spalti. Non servono altre motivazioni.

Grazie a tutti gli allenatori e ai miei compagni, con cui ho avuto il piacere e l’onore di lavorare. Vi aspettiamo alle prossime gare della Nazionale, forza Slovacchia!”.