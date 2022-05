Spalletti e i calciatori corrono dai tifosi, sta succedendo di tutto! Sospesa per qualche minuto Spezia-Napoli

Al Picco di La Spezia, si respira un’atmosfera caldissima per l’ultima giornata di Campionato. La squadra di Thiago Motta festeggia oramai la salvezza conquistata, mentre gli azzurri cercano di concludere al meglio questo finale di stagione con il terzo posto blindato.

Ma ciò che accade nel corso del match, al 12′ del primo tempo, è davvero assurdo. Infatti, la gara è stata sospesa per qualche minuto a causa di alcuni brutti diverbi tra le tifoserie. I supporters di entrambe le squadre hanno iniziato fin da subito a punzecchiarsi, arrivando persino a scambiarsi dei fumogeni.

Spezia-Napoli

Clima teso in Spezia-Napoli: l’accaduto

Qualche minuto dopo, la situazione è addirittura degenerata a causa di qualche diverbio di troppo che ha portato a sospendere il match per qualche minuto. L’arbitro Marchetti è stato costretto a far fermare il match per un po’, spingendo anche i calciatori a recarsi sotto i settori delle tifoserie per cercare di rimettere ordine.

Il clima però appare molto teso, tanto che la ripresa sta ritardando ad arrivare. Anche Insigne, Mertens e il resto della squadra hanno cercato di far placare gli animi, che perora restano infiammati.