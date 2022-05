Spalletti fa chiarezza sul futuro di Koulibaly: lo ha detto in conferenza

Luciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia, che all’andata ha espugnato lo Stadio Maradona.

In particolare, il mister toscano ci ha tenuto a sottolineare l’importanza di Koulibaly nel Napoli, ormai un pilastro di questa squadra sia dal punto di vista della leadership che dal punto di vista tecnico.

Queste le parole al miele del mister azzurro:

Koulibaly Napoli (Getty Images)

Ad inizio anno ha detto che si sarebbe incatenato per Koulibaly. Lo direbbe ancora? “Proviamo a far finta di essere nelle idee di un allenatore che in squadra ha Koulibaly, come la pensereste? Per me è incedibile!”

“È uno di quei calciatori disposti a dare una mano a tutti, ha la capacità di essere presente anche quando c’è di alzare il livello in base alla partita. Se trovi uno che va forte forte, lui va ancora più forte e alza il livello“.

“Per me è incedibile, anche perché noi vogliamo fare un altro campionato di grande livello. Mi si dice ‘ne prendiamo un altro più giovane’, ma un leader come lui ci si diventa anche attraverso l’esperienza passata in questa stagione“.