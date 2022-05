Spalletti: “Napoli a fine ciclo, dovremo rinnovarci e restare competitivi. Koulibaly per me è incedibile!”

L’allenatore della Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima giornata di campionato di Serie A, prevista domani alle ore 12.30 contro lo Spezia. L’occasione è stata utile per affrontare vari temi. Di seguito le sue parole:

Che Napoli sta venendo fuori e che prospettive sta maturando?

“È una domanda alla quale diventa difficile rispondere in questo momento, se non impossibile. La competitività di una squadra dipende da tanti fattori, per noi ci deve essere la capacità di rinnovarci perché questa squadra è un po’ a fine ciclo. Alcuni giocatori hanno il contratto in scadenza e altri hanno età avanzata. Dobbiamo saperci rinnovare restando competitivi, dobbiamo saperlo fare considerando anche un periodo di adattamento di eventuali giovani. Senza dimenticare che dovremo capire anche cosa faranno le nostre avversarie. Non si parte dalla differenza data dalla classifica di quest’anno, il prossimo anno si riparte tutti da zero e bisognerà essere bravi a prendersi quel vantaggio. Ci saranno squadre più competitive, come ad esempio la Fiorentina di Italiano. Il condominio si allarga, ci sarà un appartamento in più (ride, ndr). Non è scontato riuscire a far meglio delle altre 8 squadre, potremmo anche essere in condizioni di rimontare. Anche quest’anno l’abbiamo fatto, dimostrando di essere una squadra di alto livello”.

Si incatenerebbe ancora per Koulibaly?

“Anche l’anno scorso si parlava di tante cessioni e poi non è successo. Proviamo a far finta di essere nelle idee di un allenatore che in squadra ja Koulibaly, come la pensereste? Per me è incedibile! È uno di quei calciatori disposti a dare una mano a tutti, ha la capacità di essere presente anche quando c’è di alzare il livello in base alla partita. Se trovi uno che va forte forte, lui va ancora più forte e alza il livello. Per me è incedibile, anche perché noi vogliamo fare un altro campionato di grande livello. Poi mi si dece ‘ne prendiamo un altro più giovane’, ma un leader come lui ci si diventa, anche attraverso l’esperienza passata in questa stagione”.

Ci sono dei punti fermi dal quale ripartire oltre Koulibaly?

“Conosco bene la società, la gestione sportiva, gli scout, vengono agli allenamenti, io ho fiducia in queste persone con cui parla, ma è altrettanto scontato che avremo bisogno di integrazioni di qualità di proporzioni uguali alle eventuali partenze. La competitività passa da squadre come la Juventus, che vorrà vincere il campionato, come l’Inter, il Milan, per cui servirà un adattamento e quindi qualità da mettere subito per reggere questi colossi”.

Il presidente ha detto che la permanenza dipende anche Koulibaly, sarà lui il prossimo capitano?

“Sono un allenatore fortunato. Sono spesso vicino a questi giocatori e sono convinto che anche la società sappia qual è il valore e quale sia l’importanza di Kalidou. Mi auguro ci sia la possibilità di trovare un punto di incontro, perché Koulibaly è un giocatore differente e per qualcuno come lui serve maggiore attenzione”.

Mertens e Ospina resteranno al Napoli?

“Quello che può diventare pericoloso di questo fine ciclo di alcuni calciatori è il fatto che abbiamo diversi leader di questa squadra, visto che in tanti sono a scadenza. Il capitano (Insigne, ndr) è andato già via a gennaio, ma lui ha dimostrato attaccamento e per questo lo ringraziamo, è stato eccezionale. Però perderli proprio tutti… ci vogliono anni per ricostruire questi leader. Dal punto di vista tecnico Mertens si è fatto valere e si è visto quando è sceso in campo, stesso discorso per Ospina. Sono calciatori che riescono a trasmettere qualcosa anche senza parlare, Ospina ad esempio parla poco, ma non è ha bisogno. Riesce a farsi ascoltare anche senza parlare e la società, credo, ne terrà conto”.

Di Lorenzo e Mario Rui saranno la continuità del Napoli?

“Altrimenti ce li mettiamo tutti sul mercato (ride, ndr). Questi calciatori qui non pensiamo possano andar via. Poi, dovesse andar via Ghoulam, un altro terzino sinistro lo dovremo trovare. Mario Rui ha giocato tantissime partite, una gestione che hanno solo pochi calciatori e campioni“.

Più peso specifico avuto da Insigne a Napoli o da Totti a Roma?

“Sono due calciatori fenomenali. Quelli per cui i bambini sognano di diventare calciatori, perché ci sono loro, non perché ci sono io in panchina. Sono anche quei calciatori che, se abbinano anche sacrificio e corse all’indietro, ti fanno qualcosa in più. Poi cancellano tutto quello che hai preparato con una giocata e un colpo di genio.

Insigne non so se ha messo nei suoi pensieri cosa significhi svegliarsi a Toronto, o in qualunque altra parte del mondo, anziché Napoli. Sarei curioso di vederlo il primo giorno lì. Sono cose che per chi come lui che ha Napoli sulla pelle è difficile poi superare. Magari gli metteremo un quadro che guarderà al mattino”.

Se Fabian Ruiz resta e se ci saranno cambiamenti nello staff

“Credo succederà poco sul mercato in generale. Contano molto le tempistiche e gli anni di contratto che ha ogni giocatore, ma non sono la persona adatta perché se ne occupano Giuntoli e il presidente.

Per quanto mi riguarda il mio staff, e qui si capisce che ha ricevuto un’indiscrezione, Baldini ha deciso di prendersi un po’ di tempo per capire se continuare o meno. Gli serve un po’ di tempo con la famiglia. Se decideremo di sostituirlo, ve lo diremo”.