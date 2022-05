Offerta monstre dell’Arsenal per Osimhen: la risposta di De Laurentiis

Nonostante gli infortuni che hanno tormentato la sua carriera da quando è approdato a Napoli, tenendolo lontano dal campo per un bel po’, Victor Osimhen si è dimostrato davvero imprescindibile per l’aspetto realizzativo della squadra, mettendo in luce le sue doti da rapace d’area di rigore.

Per questo, il centravanti nigeriano ha attirato su di sé le attenzioni di svariati top club europei, che vorrebbero arruolarlo tra le proprie fila. Tra questi, stando a ciò che riporta calciomercato.it, l’Arsenal avrebbe avanzato un’offerta molto ghiotta al presidente.

Victor Osimhen (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’offerta dei Gunners sarebbe pari a circa 90 milioni di euro, rispedita al mittente dal presidente azzurro, che chiede 110 milioni per lasciar partire Osimhen, tanto per ribadire l’importanza del nigeriano nelle gerarchie del Napoli.

Difficile ci sia un rilancio dell’Arsenal e il motivo è semplice: i Gunners rischiano di restare ancora una volta fuori dalla Champions League, dopo il passo falso con il Newcastle e il sorpasso del Tottenham.