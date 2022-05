Ultima conferenza stampa della stagione: bel gesto di Spalletti nei confronti dei giornalisti

Luciano Spalletti, durante la sua carriera, ha sempre avuto un rapporto di odi et amo con la stampa, dando continue dimostrazioni di essere un grandissimo comunicatore e in occasione dell’ultima conferenza stampa stagionale ospitata a Castelvolturno, il mister toscano ha deciso di fare un regalo ai giornalisti presenti quest’oggi in sala stampa.

Da qualche anno, infatti, Spalletti ha iniziato ad produrre del vino, nello specifico Sangiovese e Merlot, nei pressi di Montaione, in Toscana, ed al termine della conferenza, il tecnico ha voluto omaggiare i giornalisti con una bottiglia del suo vino.

Spalletti (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Nel complesso, Spalletti è apparso molto rilassato per quest’ultima uscita stagionale e si è detto già carico per dare battaglia nella prossima stagione, in cui l’obiettivo sarà lottare per il titolo, sperando in un esito diverso da quello di questa stagione.