Koulibaly via da Napoli? Alvino fa chiarezza: “Questa è la verità!”

Durante Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino ha voluto smentire tutte le voci di mercato che sono aleggiate negli ultimi giorni attorno a Kalidou Koulibaly, nell’occhio del ciclone di mercato.

Si era parlato, infatti, di possibili offerte arrivate dal Barcellona ed altri top club internazionali, ma Alvino ha affermato di non essere a conoscenza di alcuna offerta ufficiale arrivata al Napoli, né per Koulibaly né per altri.

Di seguito le sue parole:

Kalidou Koulibaly (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

“Ad oggi l’unica cosa certa è che ad oggi nessuno ha formulato offerta per Kalidou Koulibaly. L’agente sta cercando di muovere le acque, ma per ora nessuno ha bussato alla porta del Napoli“.

“Se mai dovesse accadere, si sappia che la bottega del Napoli è carissima e che il Napoli non fa sconti a nessuno, anche per i giocatori con un solo anno di contratto“.

Kalidou Koulibaly (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Basta riavvolgere il nastro di un anno, l’anno scorso sembrava che il Napoli dovesse smembrarsi e invece non è andato via nessuno. È stato venduto solo Manolas a gennaio e solo perché era lui che voleva andar via“.

“Quest’anno, poi, a differenza dello scorso, c’è anche una qualificazione in Champions in più. Ed oltre a Koulibaly, non mi risulta che sia arrivata alcuna offerta per nessun giocatore, neanche per i vari Fabian Ruiz e Zielinski“.