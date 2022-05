Fedele non ha dubbi: “Scamacca è più completo di Osimhen”

Enrico Fedele, personalità ben nota ai tifosi del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte durante Marte Sport Live.

In particolare, durante il suo intervento, si è soffermato su Osimhen esprimendo un proprio parere personale e poi sulle dichiarazioni odierne del presidente De Laurentiis riguardo Koulibaly.

Osimhen (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

Di seguito le sue parole:

Osimhen vale 100 milioni? “Per me no, massimo 50 milioni di euro. Scamacca è più completo di Osimhen, trascina di più”.

Su Koulibaly: “Le parole di De Laurentiis su Koulibaly sembrano voler dire che il Napoli ha intenzione di tenere il centrale difensivo ma solo a determinate condizioni”.