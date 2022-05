VIDEO – De Laurentiis sul futuro di Koulibaly: “Questo è il volere del club, poi spetta a lui!”

Aurelio De Laurentiis e Matteo Politano erano presenti all’inaugurazione di Race for the Cure, la gara benefica contro i tumori al seno organizzata da Komen Italia, che avrà luogo nel capoluogo campano dal 20 al 22 maggio.

In questa occasione il Presidente del Napoli ha rilasciato una serie di dichiarazioni. Tra queste anche alcune relative a Kalidou Koulibaly e al suo futuro.

Napoli Koulibaly (Getty Images)

Di seguito quanto detto da Aurelio De Laurentiis:

“Koulibaly è un simbolo del Napoli e se non vuole più esserlo è una decisione che spetta a lui. Noi vogliamo che Koulibaly resti a Napoli, ma non possiamo obbligare la gente. Ognuno ha una propria dignità ed esigenze e noi rispettiamo chiunque“.

“Ma poi vi risulta che io abbia mai obbligato qualcuno a restare quando voleva andare via, pur avendo anni in più di contratto? L’unico forse con cui l’ho fatto è stato Mazzarri. Ad un certo punto mi disse dopo due anni di voler andare via e io gli dissi di rimanere. Lui molto opportunamente e rispettosamente è rimasto e ci ha regalato anche quattro anni di soddisfazioni“.