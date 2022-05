Verso Spezia-Napoli: ansia Osimhen, ok Di Lorenzo. Il report

Il Napoli si prepara a Castel Volturno per l’ultima sfida di Serie A contro lo Spezia. Gli azzurri hanno un solo obiettivo: vincere per migliorare la classifica rispetto alla scorsa stagione (conclusa a 77 punti e al 5o posto).

Osimhen Napoli (Getty Images)

Spezia-Napoli, Osimhen in dubbio per influenza

Il Napoli ha reso noto il report dell’allenamento quotidiano che porterà alla sfida di domenica pomeriggio contro lo Spezia.

“Dopo il successo contro il Genoa, il Napoli riprenderà oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spezia in programma domenica allo Stadio Picco alle ore 12.30 per l’ultima giornata di Serie A.

La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita a tema a campo ridotto ed esercitazione di possesso palla. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Di Lorenzo ha svolto l’inrera seduta in gruppo. Osimhen non si è allenato per un leggero stato influenzale“.