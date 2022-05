Soddisfazione e rivincita: la salvezza del Pomigliano Femminile porta la firma di mister Panico. E quell’interesse di De Laurentiis…

E alla fine a gioire è stato il Pomigliano. Il derby campano di Serie A Femminile tra le pantere e il Napoli ha visto trionfare le granata, che così hanno centrato una storica salvezza e spedito le dirette avversarie in Serie B. Un vero miracolo viste le condizioni in cui si era messo lo stesso Pomigliano con alcune scelte discutibili.

Serie A Femminile, salvezza meritata per il Pomigliano

Già, perché l’esonero di mister Domenico Panico a metà girone di ritorno, con la squadra in piena zona salvezza, aveva lasciato non poche perplessità. Il suo ritorno è stata una mossa inaspettata, forse anche tardiva, ma alla fine vincente. La società, con a capo il presidente Raffaele Pipola, ha fatto la scelta giusta e dopo il rientro con la sconfitta interna con la Fiorentina si è comportato nel modo giusto: dando serenità alla squadra, all’ambiente e allo stesso allenatore.

La partita ha avuto un solo senso, con il Pomigliano che ha stravinto 1-3 il confronto con il Napoli Femminile a Cercola, certificando la bontà del lavoro della guida tecnica, che con il gioco e le idee si era conquistata un posizione di forza nella corsa salvezza.

Napoli De Laurentiis (Getty Images)

L’interesse di De Laurentiis per il Pomigliano

Ora per il Pomigliano Femminile si aprono le porte del professionismo, con una nuova dimensione di incassi ma soprattutto di costi. Nelle scorse ore è circolata anche l’ipotesi di un possibile interessamento da parte di Aurelio De Laurentiis per il titolo sportivo del club di proprietà della famiglia Pipola. Per ora solo voci, ma qualora una partnership dovesse concretizzarsi, la squadra avrebbe già il suo punto fermo dal quale ripartire: Domenico Panico.

Un miracolo sportivo targato Domenico Panico

L’ex allenatore del settore giovanile del Napoli è il vero artefice del miracolo Pomigliano Femminile. Una rivincita personale il suo ritorno e la conseguente salvezza, anche a discapito di chi aveva gridato a gran voce al suo esonero dopo qualche sconfitta all’inizio del girone d’andata, senza curarsi dell’ottimo lavoro svolto, e si è poi dovuto mordere la lingua davanti all’evidenza dei risultati. Purtroppo, si sa, nel calcio non esiste riconoscenza; ma è pur vero che le qualità – nel lungo periodo – emergono sempre e fanno la differenza. Anche stavolta il tempo è stato galantuomo.

Pasquale Giacometti