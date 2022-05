Calciomercato Napoli, si chiude per Mathias Olivera? Notizia da Sky!

Nonostante le parole del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli sarebbe vicino a chiudere per Mathias Oliveira, terzino sinistro del Getafe. I partenopei perderanno infatti Ghoulam, il cui contratto scade questo 30 giugno, e stanno per chiudere per il nuovo difensore.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in diretta su Sky Sport, la trattativa sarebbe tornata calda nelle ultime ore. L’accordo con il giocatore c’è già, mentre sarebbero da limare alcuni dettagli nell’accordo tra le due società. Resta da capire ancora la cifra esatta, che si aggirerà probabilmente tra i 15 e i 20 milioni, bonus inclusi.

Mathias Olivera (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Nel mirino di Giuntoli dall’estate scorsa, sembra posso arrivare finalmente la svolta decisiva per vedere Oliveira in Serie A l’anno prossimo.

Si tratterebbe del terzo acquisto di quest’estate ancora neanche agli albori, dopo il riscatto di Anguissa e l’arrivo di Kvaratskhelia, entrambi annunciati dal presidente De Laurentiisin persona.